Coronavirus, revocata zona rossa nella Missione di Biagio Conte: "Grazie Musumeci"

La Missione Speranza e Carità ringrazia "di vero cuore" il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, d’intesa con l’assessore Ruggero Razza, e con la partecipazione dell’Asp di Palermo, ha revocato la Zona Rossa nelle quattro sedi, Villa Florio-Pignatelli, la missione femminile di via Garibaldi, la sede di via Archirafi e la Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati.

"Eravamo certi - spiegano i missionari - della grande sensibilità e attenzione verso i poveri della Missione da parte del Presidente Nello Musumeci. Possono così riprendere i lavori per la completa ristrutturazione di un padiglione della missione di via Decollati, la cui prima pietra è stata posta proprio dal Presidente Musumeci il 31 agosto. Questa struttura recuperata darà la possibilità di migliorare le condizioni di accoglienza per gli ospiti. Ringraziamo per l’affetto e la vicinanza il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Prefetto Giuseppe Forlani, e l’Arcivescovo di Palermo Don Corrado Lorefice e tutta la Conferenza Episcopale Siciliana, ringraziamo inoltre tutte le autorità civili, militari, sanitarie, le associazioni e i cittadini. Ringraziamo tutti i fratelli e sorelle accolti che si sono impegnati e che continuano a impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni che ci vengono suggerite dalle autorità sanitarie".

