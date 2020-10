Coronavirus, revoca della zona rossa a Villafrati: "Solo quattro nuovi ricoveri oggi in Sicilia"

A Villafrati si dovrà effettuare un monitoraggio epidemiologico per valutare l'eventuale revoca della "zona rossa" istitutita per sette giorni fa attraverso un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

La ricognizione sanitaria è fissata per domani, lunedì 12 ottobre, e sarà condotta dal Distretto di competenza dell’Asp di Palermo che effettuerà tamponi sugli ospiti della Rsa e sui cittadini in quarantena. Ieri, visto l'esito negativo di tutti i tamponi eseguiti, il governatore – d’intesa con l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha disposto la revoca della "zona rossa" per le quattro sedi della Missione "Speranza e carità".

Il divieto di entrata e uscita dalle strutture era stato stabilito lo scorso 19 settembre come misure per contrastare la diffusione del Coronavirus nel territorio della città di Palermo.

Oggi, intanto, secondo quanto comunicato al Ministero della Salute per la redazione del bollettino giornaliero, i ricoveri in Sicilia sono stati solo 4.

