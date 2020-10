Coronavirus, tutti negativi al terzo tampone i missionari di Biagio Conte

La Missione Speranza e Carità di Palermo rende noto che gli accolti e i missionari (circa 300 persone) delle 4 comunità di accoglienza, in regime di zona rossa causa covid, sono tutti negativi al terzo tampone fatto in questi giorni.

"Ringraziamo il Prefetto di Palermo per la sua oculata e aperta attenzione alle fasce deboli e indifese - si legge nella nota - Ringraziamo il Comune di Palermo, nella persona del Sindaco Leoluca Orlando, che ci è stato vicino nei momenti importanti; l’ Assessore Giuseppe Mattina che ci ha seguiti tutti i giorni; l’Asp per lo splendido lavoro svolto di messa in sicurezza dei soggetti positivi all’Hotel Covid e di tutti gli accolti più fragili con varie patologie, che sono stati ricoverati negli ospedali in maniera preventiva; Medici senza Frontiere per il loro grande supporto medico con i fratelli accolti; la Croce Rossa per il suo lavoro di mediazione culturale; le Forze dell’Ordine che ci sono sempre state accanto e hanno patito con noi; la Caritas per i pasti giornalieri forniti a tutte le missioni.

Ringraziamo il buon Dio che ci ha sostenuti. Ringraziamo tutta la gente che ci ha aiutato e tutti gli ordini religiosi che nel silenzio hanno pregato per i poveri. Tutti insieme, collaborando strettamente, abbiamo sconfitto il Coronavirus".

