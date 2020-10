Coronavirus, guarite quattro persone a Bagheria: 29 i positivi a Villabate, 7 a Monreale

Dei 70 colpiti dal Covid-19 a Bagheria, 4 sono i guariti. A comunicarlo è il sindaco Filippo Maria Tripoli. Il sindaco ha anche diffuso i dati del distretto socio-sanitario 39 che fa capo a 5 comuni: Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia, oltre Bagheria. "Da settembre ad oggi sono stati effettuati 783 tamponi in tutto il distretto, i totali positivi sono 115, per un percentuale che va poco oltre il 13%". In base ai dati forniti dall’Asp ai sindaci, nel comune di Villabate ci sono 29 positivi. A Monreale i positivi sono 7, ad Altofonte 9.

