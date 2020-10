Coronavirus: si allargano i focolai in tutta la provincia di Palermo, preoccupati i sindaci

Cresce l'allarme Coronavirus a Palermo e in provincia. Un altro avvocato positivo al Coronavirus al palazzo di giustizia di Palermo è quanto segnala Alfonso Farruggia, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia, che ha scritto una lettera al vertici del Tribunale e della Corte di Appello di Palermo per chiedere chiarimenti a tutela della sicurezza. A metà settembre, come ricorda Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l’allarme in Tribunale era già scattato per la positività di un penalista e per i casi di Covid-19 registrati all’Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti della Corte di Appello che si trova nell’ex sede dell’Eas.

Si allargano anche i focolai in provincia, sale a dodici il numero dei positivi a Lascari, mentre all’ospedale "Giglio" di Cefalù sono undici le persone con il Covid-19, dieci sanitari e un paziente trasferito in Covid Hospital a Palermo. Crescono i contagiati anche a San Giuseppe Jato: 63, tre in più di ieri, con 82 cittadini in isolamento e a San Cipirello i positivi sono diventati 41. Preoccupazione tra i sindaci che chiedono maggiore responsabilità ai cittadini e sono pronti ad eventuali misure più restrittive.

