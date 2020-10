Coronavirus, un positivo alla palestra Athletic Center di Palermo: un caso anche al Cantiere Navale

Allenamenti sospesi alla palestra Athletic Center di via Principe di Paternò a Palermo. Uno degli iscritti ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19. La struttura è stata chiusa per otto giorni.

"La direzione - si legge in un messaggio inviato ai soci - ritiene opportuno chiudere i locali per un periodo di otto giorni. È già stata fatta comunicazione all'Asp, da cui aspettiamo comunicazione su come procedere. Al di là delle sanificazioni giornaliere, settimanali e mensili già fatte, ne abbiamo predisposta una ulteriore prima della riapertura. Tutto lo staff per intero si è sottoposto al tampone con risultato negativo. Ci auguriamo quanto prima di riprendere la normale vita sportiva in sicurezza".

Un caso di Covid anche nello stabilimento Fincantieri di Palermo. A risultare positivo è un operaio diretto, assente dal servizio dallo scorso giovedì. Ieri sera l'azienda ha avuto la conferma della positività ed ha subito convocato il comitato paritetico sull'emergenza Covid, composto anche dalle Rsu sindacali.

Oggi, è in corso una riunione per l'applicazione dei protocolli anti Covid. "Abbiamo immediatamente azionato tutte le procedure del caso - dicono da Fincantieri - Oltre alla sanificazione degli ambienti, stiamo procedendo al tracciamento di tutti coloro che sono venuti a contatto con il lavoratore". Si tratta del primo caso di Covid dopo il lockdown che si verifica al Cantiere navale palermitano.

