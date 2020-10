Coronavirus, Biagio Conte sospende momentaneamente il cammino e torna a Palermo

Fratel Biagio in cammino a piedi nell’Europa si rende conto che "per non causare altri disagi e difficoltà alle varie nazioni per l’enorme emergenza covid sospende momentaneamente il cammino a piedi rientrando nell’Italia con mezzi di trasporto". A darne notizia è stato Riccardo Rossi portavoce della Missione Speranza e Carità. "In questo momento dopo aver completato il cammino a piedi nella terra di Inghilterra, sono arrivato nello stato dell’Olanda nella capitale Amsterdam.

Adesso STOP, dopo l’emergenza covid, mi farò riportare nella capitale dell’Olanda dove ero arrivato per ripartire a piedi e continuare così il Santo viaggio nell’Europa dell’est. Mi ritirerò in eremitaggio nelle montagne della Terra di Sicilia per pregare ed essere solidale per tutte le nazioni del mondo e vicino alla Missione di Speranza e Carità che in questo momento dell’epidemia è tanto provata e sofferta. Diamoci forza e non perdiamo la speranza il buon Dio rimetterà ordine e ristabilirà la Giustizia e la Pace".

© Riproduzione riservata