Coronavirus, un bambino di 11 anni è risultato positivo a Termini Imerese

Un bambino di 11 anni è risultato positivo al Coronavirus. A lanciare la notizia in un comunicato stampa è stato il Commissario Straordinario del Comune di Termini Imerese, Antonio Lo Presti.

“Si comunica alla cittadinanza che è stato è stato registrato un nuovo caso di Covid-19; trattasi di un minore di anni 11 in isolamento domiciliare con il genitore. Esprimo profonda preoccupazione per il progressivo diffondersi del virus e raccomando accoratamente il rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Mi appello al comune senso di responsabilità per limitare il progressivo aumento di contagi”.

In titolare i casi positivi sono sei e circa trenta persone si trovano in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata