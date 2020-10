Palermo, positivi al test sierologico due agenti della polizia municipale

Due agenti della polizia municipale di Palermo sono risultati positivi al coronavirus dopo aver effettuato il test sierologico.

Uno è in servizio presso la segreteria del personale, l'altro presso l'ufficio notifiche nel comando di via Dogali a Passo di Rigano, e adesso si trovano in isolamento domiciliare in attesa dell'esito del tampone rinofaringeo. A renderlo noto l'Asp di Palermo. Intanto è stata terminata la sanificazione dei locali.

È di ieri invece la notizia della positività di un dipendente della sede Inps di via Laurana. È un giovane impiegato che ha accusato lievi sintomi influenzali, poi risultato positivo al tampone. Il dipendente si trova ora in quarantena mentre l'istituto ha dato il via al protocollo sanitario.

