Legano la cavalla con una fune ad un'auto e la trascinano, 2 denunciati a Bagheria

Due bagheresi sono stati arrestati dalla polizia per maltrattamento di animali in concorso. Lo scorso venerdì, i due hanno prelevato da un allevamento autorizzato di Santa Flavia una cavalla, con lo scopo di trasportarla a Bagheria per farla accoppiare.

Hanno legato la cavalla ad una fune e l'hanno attaccata ad un'auto. Sono poi partiti ad una velocità tale da costringerla ad un’andatura al galoppo, pur essendo priva della ferratura degli zoccoli. La cavalla è caduta a terra e si è ferita alla zampa posteriore sinistra ma i due non curanti della sofferenza dell'animale hanno continuato a trascinarla, seppur zoppa.

Provvidenziale è stato l’intervento di una volante della Polizia di Stato che ha messo fine al supplizio del mammifero; gli agenti, infatti, hanno fermato il mezzo ed identificato i due uomini.

I poliziotti del Commissariato di Bagheria, con l’ausilio di personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, hanno fermato il mezzo, identificando i due uomini a bordo. La cavalla è stata visitata da personale della locale Asp che, riscontrando la mancanza del microchip, ha proceduto alla sanzione amministrativa e sottoposto a sequestro l’animale, affidandolo in custodia al proprietario.

