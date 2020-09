Amministrative a Carini, allarme rientrato: tutti i dipendenti dell'ufficio anagrafe sono negativi

Sono risultati tutti negativi i tamponi dei dipendenti dell'ufficio anagrafe del Comune di Carini. Rientra quindi l'allarme sull'annullamento delle elezioni amministrative in programma per il 4 e il 5 ottobre. Uno scrutatore ed un impiegato dell'Ufficio Anagrafe erano risultati positivi al coronavirus dopo il Referendum del 20 e 21 settembre. Da domani mattina riapriranno tutti gli uffici che erano stati chiusi per precauzione.

Ad aver lanciato l'allarme era stato il sindaco di Carini Giovì Monteleone. "Se non abbiamo l’esito in tempi celeri - aveva detto -, le elezioni sono a rischio visto che non ho come sostituire i lavoratori. Non c'è tempo per acquisire competenze maturate nel tempo in così pochi giorni".

Il primo cittadino aveva chiesto al direttore dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "di fare eseguire in tempi rapidi i tamponi ai dipendenti degli uffici elettorali che si trovano in isolamento perchè venuti a contatto con un dipendente positivo".

