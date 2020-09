Coronavirus, due positivi a Palazzo Comitini: chiusi anche gli uffici comunali di piazza Marina

Due positivi al coronavirus a Palazzo Comitini, sede della Città metropolitana di Palermo. Per la giornata di domani è stata quindi disposta la chiusura al fine di consentire la igienizzazione e sanificazione dei locali.

Un sospetto caso invece è stato riscontrato al Comune di Palermo. Per questo è stata disposta la chiusura dei locali della Postazione decentrata di piazza Marina. Per procedere alla sanificazione e all'igienizzazione della struttura, per il personale è stato attivato lo smart working.

Il provvedimento si è reso necessario poichè una dipendente comunale, entrato in contatto con un familiare positivo al Covid-19, ha cominciato ad accusare sintomi assimilabili a sindrome influenzale.

© Riproduzione riservata