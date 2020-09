Sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo il traffico è bloccato, in direzione Mazara, in avvicinamento al km 33,700, a Partinico, in provincia di Palermo a causa di un incendio.

Sul posto i vigili del fuoco e le squadre di Anas, per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L'intervento di messa in sicurezza del tratto di autostrada è stato necessario per via di un incendio divampato nella zona.

