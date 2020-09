Coronavirus, nuovi contagi da feste e cerimonie: a Partinico altri 4 casi

Il Coronavirus dilaga in provincia di Palermo. E a spingerne la diffusione sono feste di famiglia, cerimonie e manifestazioni.

Quattro nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati registratu a Partinico e così sale a 14 il numero dei contagi. Tre asintomatici si trovano in isolamento domiciliare, mentre una donna è ricoverata all’ospedale di Partinico.

Quest'ultima, insieme ad una di quelle che si trova in isolamento, avrebbero partecipato a cerimonie ecclesiastiche nei giorni scorsi. L’Asp di Palermo sta effettuando in queste ore la ricostruzione di tutti i contatti avuti dalle 4 persone.

Un altro evento sarebbe responsabile dei nuovi casi a Villafrati. Due nuovi contagi e 150 persone in isolamento tengono in ansia il comune che in primavera era stato dichiarato zona rossa. La causa dell'infezione sarebbe un banchetto in occasione di un anniversario. Il sindaco ha deciso la chiusura dell'asilo e della materna, per motivi di contatto con i positivi, lasciando però aperte scuola elementare e media.

