Rapine violente nel centro storico di Palermo, scattano due arresti

Rapine violente e paura nel centro storico di Palermo. La polizia ha arrestato Nicolò Gambino, 32 anni e Amir Guiga, 26 anni, entrambi palermitani di Ballarò accusati di due rapine violente a passanti dello scorso 25 luglio. Le due aggressioni sono avvenute in piazza Croce dei Vespri. Uno dei due banditi ha puntato un coltello alla gola della vittima che ha consegnato il cellulare.

Nel secondo caso, un uomo di 40 anni è riuscito a fuggire. Ad incastrare i due giovani sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Attraverso le immagini, gli agenti hanno scrutato le vie di fuga di uno dei malviventi, in entrambe le rapine, la via Giovanni da Procida e la via Alessandro Paternostro.

Ne hanno riconosciuto l’identità anche in relazione a pregressi controlli di Polizia effettuati nella zona di Casa Professa, che avevano registrato la presenza del malvivente nella zona della rapina in orari compatibili a quelli delle rapine.

Infine, il complice, a seguito di una intensificazione dei controlli sul territorio di Ballarò, è stato rintracciato in piazza Brunaccini, ove è stato riconosciuto quale responsabile delle due rapine.

