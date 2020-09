Coronavirus, salgono a 6 i casi a Misilmeri: il sindaco chiude scuole e ville

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus non solo a Palermo ma anche in provincia. È il caso di Misilmeri dove il numero dei positivi sono saliti a sei.

Il sindaco Rosalia Stadarelli, come ha annunciato nel corso di una diretta Facebook, ha deciso di chiudere in via provvisoria le scuole fino a domenica.

"L'ordinanza di chiusura prevede solo un periodo che serve all'Asp per effettuare i controlli sulle persone monitorate. Tra i casi accertati oggi ci sono persone che si sono incontrate con troppa gente e quindi l'Azienda sanitaria dovrà monitorare decine e decine di soggetti".

Il provvedimento con decorrenza da oggi e fino a domenica prevede "la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti in tutto il territorio di Misilmeri" e i dirigenti scolastici sono invitati "a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica".

Imposta anche la chiusura di sale giochi, sale scommesse e locali assimilati. Alle 22 invece dovranno chiudere palestre, impianti sportivi e scuole di ballo.



"I titolari di attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie e gelaterie) - chiarisce il sindaco - potranno proseguire oltre le 22 ma soltanto con servizio ai tavoli. Qualora non sia possibile il servizio ai tavoli in sicurezza, si può effettuare il servizio di consegna a domicilio e l'attività di asporto per i soli cibi cotti. Escluso invece l'asporto delle bevande fuori dal locale".

Sospeso il mercato settimanale del giovedì. Previsti anche la "chiusura e il divieto di accesso ai parchi gioco comunali" e "la chiusura di circoli e associazioni ricreative e musicali". Sospese anche "tutte le manifestazioni pubbliche di carattere culturale, convegnistico e artistico".

La sindaca annuncia anche controlli sul territorio per vigilare sulla situazione perché, dice, "abbiamo bisogno di un reset".

