Coronavirus, dipendente positivo: a Palermo chiuse la Gam e l'Ecomuseo del Mare

Chiusi in via precauzionale la Gam e l'Ecomuseo del Mare. Il provvedimento è scattato perché un dipendente dell'Area Cultura in servizio presso la Galleria di Arte Moderna è risultato positivo del test Covid-19. La chiusura è poi scattata anche per l'Ecomuseo perché lo stesso dipendente negli ultimi giorni aveva avuto contatti con il personale che lavora nella struttura di via Messina Marine.

Entrambi i plessi saranno ora sottoposti a sanificazione e si valuteranno nelle prossime ore, di concerto con le autorità sanitarie, tempi e modalità di riapertura.

© Riproduzione riservata