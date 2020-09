Coronavirus, assembramenti in locali della movida: chiusi 2 pub a Palermo

Aumentano i positivi a Palermo e le forze dell'ordine intensificano i controlli in città, soprattutto nei luoghi della movida.

Nel corso dello scorso fine settimana, carabinieri e agenti della polizia municipale hanno disposto la chiusura per cinque giorni di due pub nel centro storico di Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid.

I due locali chiusi sono i Grilli in largo Cavalieri di Malta e il pub Sottocapo in piazza Monte di Pietà.

La strada che si sta tentando di intraprendere per fermare i contagi a Palermo è, dunque, quella di controllare più accuratamente tutti i luoghi dove è più facile si creino assembramenti. L'amministrazione comunale, come riportato nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola, è al lavoro e sta predisponendo bozze di ordinanza che limiterebbero gli orari di chiusura dei locali da attuare qualora il numero dei nuovi positivi a Palermo non dovesse diminuire ma aumentare.

© Riproduzione riservata