Coronavirus, ricoverati due missionari laici del centro di Biagio Conte

Due missionari laici della Missione speranza e carità di Biagio Conte dichiarata oggi "zona rossa" dalla Regione, sono stati ricoverati.

Si tratta, spiega la comunità, di "Fratello Giovanni, con polmonite, e di un altro fratello in ospedale e di cui non conosciamo le condizioni generali".

La Missione ringrazia "chi in queste ore sta facendo qualcosa come il Comune, la Regione, le forze dell’ordine, l’Asp, Msf. Comprendiamo che è necessario che si uniscano tutte le forze possibili per trovare le soluzioni per aiutare la Missione e tutta la città. I pochissimi missionari e volontari sono allo stremo delle forze e continuano a darsi da fare, cercando di essere attenti ma chiediamo di continuare ad aiutare la Missione con tutti gli aiuti possibili, anche attraverso una parola buona. Chi sente di farlo faccia una preghiera a Dio perchè aiuti tutti. Rimaniamo uniti".

