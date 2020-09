Alimenti in cattivo stato e scommesse non presenti in palinsesto: multe a Palermo

Decine di esercizi commerciali sottoposti a controlli da parte dei poliziotti del Commissariato Zisa-Borgo Nuovo, che hanno effettuato verifiche e riscontri finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Due sono quelli che hanno evidenziato le più gravi carenze. In un caso, il titolare è stato denunciato per produzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. Il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sono state elevate sanzioni, pari a circa 8000 euro, anche per la vendita abusiva di bevande.

Con la collaborazione di personale della polizia municipale e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state controllate, invece, attività di giochi e scommesse. I gestori di una di queste attività sono stati denunciati penalmente per l’assenza di licenza e sanzionati, per oltre sedicimila euro, per raccolta di eventi non inseriti in palinsesto.

