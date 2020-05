Alimenti in cattivo stato e lavoratori in nero: panificio sequestrato a Palermo

I carabinieri del Nas hanno sequestrato a Palermo, in via Aquino Molara, un panificio e l'annesso deposito per la vendita di prodotti alimentari trovati in cattivo stato di conservazione. I militari, insieme ai tecnici dell’Asp hanno trovato 300 chili di prodotti non idonei al consumo.

E’ stato riscontrato il mancato rispetto delle procedure Hacpp che servono a garantire la salubrità degli alimenti. Trovati anche quattro dipendenti in nero. Sono scattate le sanzioni ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale.

