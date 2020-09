Coronavirus, si allargano i focolai a Palermo: nuovi casi al Pagliarelli e nella Missione di Biagio Conte

Si allargano, anche se di poco due focolai a Palermo. Al carcere Pagliarelli, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, le persone contagiate sono adesso 24, tutte asintomatiche, 23 agenti e un impiegato di un ufficio. Ma si teme che il bilancio possa aggravarsi, tanto che l’Asp ha inviato una squadra che dovrà effettuare gli esami a tutti gli operatori, ma anche ai detenuti, come ha chiarito il direttore del carcere Francesca Vazzana.

In totale saranno controllati in ottocento tra polizia penitenziaria e amministrativi ma anche l’intera popolazione carceraria, attualmente formata da 1300 detenuti.

Cresce il numero dei contagiati anche tra gli ospiti della missione Speranza e Carità di Biagio Conte ricoverati perché positivi al Coronavirus. Ieri pomeriggio si è presentato in Pronto soccorso dell’ospedale Cervello un uomo con febbre alta e un sospetto di polmonite: è stato ricoverato in Malattie Infettive assieme ai due ghanesi arrivati tre giorni fa. Si tratta del quarto caso.

L'Asp, che ha disposto la sanificazione anche dei locali di via Archirafi, sta sottoponendo al tampone i volontari e chi è stato più vicino ai quattro positivi.

