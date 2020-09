Tensione e disperazione tra i migranti, l'Open Arms resta al largo di Palermo

L'Open Arms, con a bordo 275 migranti, resta al largo di Palermo. La nave della Ong spagnola è giunta nel pomeriggio nelle acque del capoluogo e rimane distante dal porto in attesa di ricevere disposizioni dalla prefettura e dalla Capitaneria di porto per l’attracco o per il trasbordo dei migranti.

La Ong aveva giustificato la scelta di fare rotta verso il capoluogo siciliano riferendo di momenti di forte tensione registrati a bordo dopo la risposta negativa di Malta di concedere un riparo dal temporale. Alcune persone si erano gettate in acqua per la disperazione ed erano state recuperate insieme alla Guardia costiera italiana. Tre persone, due donne in stato di gravidanza e il marito di una di loro, erano state evacuate e condotte in Sicilia.

© Riproduzione riservata