Giovane pestato a Monreale, un arresto nella notte

Aggredisce un 25enne al culmine di una lite scoppiata sull'autobus. Un 43enne è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri a Monreale. L'aggressione si è verificata intorno alle 21 nelle vicinanze della fermata dell’autobus in via Benedetto d’Acquisto.

Ignote le cause che hanno fatto esplodere la lite e la rabbia dell'uomo che, con l'aiuto anche del figlio minorenne, avrebbe causato diverse ferite alla vittima. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale a Palermo. Il minore invece si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ingrassia.

L'aggressore è stato prelevato dalla sua casa dai militari e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

