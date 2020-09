Cannabis venduta nei distributori, sequestri a Palermo: 13 commercianti denunciati

Era venduta in negozi e distributori a Palermo e in provincia. La Guardia di finanza ha sequestrato 26 chili di cannabis, tra foglie, inflorescenze, oli e resine. In alcuni casi in distributori automatici collocati in strada e liberamente accessibili, la sostanza stupefacente era già impacchettata, confezionata e pronta per la vendita ma con etichettatura falsa.

A conclusione degli interventi, ad opera del Nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, coadiuvati dai colleghi del secondo Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia di Partinico, sono stati denunciate 13 persone.

C'è da sottolineare che la vendita di cannabis sativa, "light", con bassa concentrazione di principio attivo è prevista dall'ordinamento ma solo per alcuni usi (energetici, ecologici, industriali, didattici o alimentari), previa trasformazione e lavorazione. In ogni caso è vietata la vendita di foglie, inflorescenze, oli o resine ottenute dalla coltivazione.

