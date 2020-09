Palermo, nominati sette dirigenti dei dipartimenti del Policlinico

Il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera policlinico universitario "Paolo Giaccone" di Palermo, Alessandro Caltagirone, d’intesa con il rettore Fabrizio Micari, nei giorni scorsi, ha nominato i sette dirigenti dei dipartimenti assistenziali integrati.

Si tratta dei professori Antonio Pinto (per il dipartimento medico), Gaspare Gulotta (chirurgico), Francesco Dieli (diagnostica di laboratorio), Francesco Vitale (oncologia e sanità pubblica), Antonino Giarratano (emergenza-urgenza), Massimo Midiri (radiologia diagnostica, interventistica e stroke), Giulia Letizia Mauro (riabilitazione, fragilità e continuità assistenziale).

"In settimana - dice il commissario straordinario Caltagirone - faremo un’analisi dei dirigenti delle unità operative complesse coperti per eventuali conferme e di quelli vacanti per effettuare i bandi a copertura e poi via via completeremo l'intero assetto piramidale relativo all’assetto organizzativo. Il Policlinico di Palermo deve sempre più diventare un ospedale di alta specialità, pronto per le emergenze Covid, puntiamo a questo", conclude.

