Coronavirus a Palermo: caso sospetto a Villa Sofia, muore 72enne. Al Cervello neonato positivo

Sospetto caso di Coronavirus a Palermo dopo la morte di una donna di 72 anni avvenuta nell’ospedale Villa Sofia. Lo afferma una nota del nosocomio. "La paziente era stata ricoverata il 2 settembre presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia dopo l’esecuzione di due tamponi per Sars CoV2 che avevano dato esito negativo. Il primo tampone - sta scritto nella nota - era stato eseguito in data 27 agosto, con esito negativo. Sottoposta ad intervento per ernia discale nelle giornate successive a causa di una improvvisa asistolia, gestita dal personale sanitario, è stata trasferita presso l'Unità Operativa di Neurorianimazione. Per la valutazione del quadro cardiologico la paziente veniva quindi trasferita presso l'Utic, dove a causa di un nuovo arresto è morta ieri".

Un nuovo tampone eseguito in occasione del prelievo delle cornee, ha evidenziato la possibilità di Covid-19. "Per tale motivo sono stati attivati tutti i necessari controlli su pazienti e personale, la sanificazione dei locali e lo smaltimento dei tessuti prelevati", conclude la nota.

Intanto, tra i nuovi positivi in provincia di Palermo, c'è anche un neonato di 28 giorni: è stato scoperto al pronto soccorso pediatrico del Cervello. Il piccolo di San Giuseppe Jato stava male ed è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. Dopo i controlli è risultato positivo.

Adesso anche i genitori faranno i tamponi alla Asp di Palermo perchè quella di Partinico competente per territorio è chiusa perché il personale è in quarantena dopo che il dirigente è stato contagiato. "Sto monitorando la situazione - dice il sindaco di San Giuseppe Jato Rosario Agostaro - Non ho nulla di ufficiale. Saprò qualcosa nelle prossime ore".

© Riproduzione riservata