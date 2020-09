Colpita da una fiammata durante il matrimonio, sposa di Borgetto ustionata in ospedale

Un matrimonio che non è certo andato nel modo tanto sognato, con la sposa finita al Centro Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo dopo essere stata colpita da una fiammata in pieno volto, subito dopo l'ingresso in sala in compagnia dello sposo. La vicenda si è consumata in una sala ricevimenti di Trabia.

La coppia di sposi, proveniente da Borgetto e Partinico, era insieme al maitre per il "flambè" di benvenuto quando qualcosa è andato storto, con le fiamme che hanno investito il vestito della donna, per poi propagarsi fino al volto.

Subito è scattato il panico, con i presenti che hanno cercato di aiutare la sposa utilizzando dell'acqua, ma è stato necessario il ricovero in ospedale per delle ustioni nella parte superiore del corpo e in viso, dopo essere stata trasportata in ospedale dal personale del 118. Indagini dei carabinieri in corso.

