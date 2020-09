Palermo, tragico incidente tra auto e moto in via Roma: muore un trentenne

Nottata di incidenti a Palermo. Un giovane è rimasto vittima di uno scontro tra un'auto e una moto, in via Roma ad angolo con corso Vittorio Emanuele.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Non sono ancora chiare le cause del sinistro Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Altri tre gli incidenti verificatisi nel capoluogo. Uno, sempre grave, ancora in via Roma nei pressi di via Santa Rosalia anche qui un codice rosso. Un altro scontro, dove è rimasta ferita una persona poi trasportata in ospedale, si è verificato in piazza Don Sturzo. E un terzo in piazza Amendola dove un automobilista si è schiantato su alcune auto parcheggiate.

