Caseificio non in regola, sequestrati oltre 800 chili di formaggio

Sequestrati più di 800 chili di formaggio in un caseificio senza autorizzazioni a Godrano, nel Palermitano. I carabinieri, durante un controllo, hanno rinvenuto all'interno del magazzino, in precarie condizioni igienico sanitarie 136 forme di formaggio caciocavallo per un totale di 816 chili del valore di mercato di circa euro 8mila.

Al proprietario dell'azienda, un bracciante di 66 anni, è stata elevata una multa di 3.000 euro. I prodotti alimentari sono stati sequestrati per le successive verifiche da parte dell’Asp.

