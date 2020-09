Temporale su Palermo, chiusi e poi riaperti i sottopassi di viale Regione: lo spettro dell'alluvione

Torna il maltempo e riecco lo spettro degli allagamenti a Palermo. Dopo il temporale che si è abbattuto sulla città a partire dalla 13.30, in linea con le previsioni, in via precauzionale la polizia municipale in un primo momento ha chiuso al transito i sottopassi di viale Regione Siciliana, ma li ha poi riaperti dopo aver verificato le loro condizioni.

Sul posto sono state effettuate verifiche da personale della polizia municipale e di Amap. La Protezione Civile monitora la situazione.

Ieri il Dipartimento della Protezione civile regionale aveva diffuso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da fino alle 24 di oggi, per precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Tre pattuglie di polizia municipale e una squadra di Amap sono state incaricate del monitoraggio costante della situazione oggi e domani.

© Riproduzione riservata