Palermo, riapre il Polo tecnico del Comune dopo il caso di coronavirus

Dopo il caso di coronavirus scoperto nei giorni scorsi, il Polo tecnico del Comune di Palermo in via Ausonia è pronto a riaprire. Torna dunque la normalità per i lavoratori che da domani potranno rientrare in ufficio.

Il personale della Reset, infatti, ha ultimato i lavori di sanificazione e igienizzazione degli ambienti e da domani i dipendenti torneranno ad essere operativi in ufficio.

La sede di via Ausonia era stata chiusa precauzionalmente nei giorni scorsi per un caso di coronavirus tra gli stessi dipendenti. Fino a tutto il prossimo 18 settembre, gli impiegati al secondo e quarto piano della struttura lavoreranno in regime di smart working.

