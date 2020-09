Omicidio Aldo Naro: riesumato il cadavere del giovane medico

Riesumato il cadavere del giovane medico Aldo Naro ucciso a botte nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2015 nella discoteca Goa di Palermo. La salma dal cimitero di San Cataldo è stata trasportata presso la sede del dipartimento di medicina legale dell’Università Magna Grecia per essere sottoposta a esame diagnostico. Domani la nuova autopsia, al termine della quale sarà sistemata nuovamente nella cappella di famiglia.

Gli esami dovranno accertare con maggiore precisione le cause e la modalità della morte del 25enne e il coinvolgimento di altre persone nel pestaggio. Nel novembre di cinque anni fa era stato condannato a 10 anni un buttafuori abusivo diciassettenne. L’accusa aveva chiesto 21 anni. Per i magistrati e i familiari, però, non è il solo responsabile della morte, ma anche altri tre buttafuori che sono indagati.

