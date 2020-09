Un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo è positivo al coronavirus ed è ricoverato, ma non in gravi condizioni.

Il pronto soccorso resta operativo visto che viene sanificato in modo continuo e tutti i medici e infermieri usano i dispositivi di sicurezza. Il personale che è stato a contatto con il medico verrà sottoposto a controllo.

