Coronavirus, famiglia positiva a Montelepre: "Riconducibili a focolaio Salemi"

"Un intero nucleo familiare - marito, moglie e un figlio - è risultato positivo al Covid-19. Sono casi di positività che sono partiti dal focolaio di Salemi". Lo ha detto, su Facebook, il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci.

"Il capofamiglia - ha aggiunto - ha un’attività commerciale e si è messo in quarantena precauzionale già dallo scorso 31 agosto, ma soltanto oggi ha saputo l’esito dei tamponi. Non abbassiamo la guardia - ha concluso il primo cittadino - non entriamo nel panico e soprattutto teniamo la mascherina al chiuso, nei locali pubblici e quando non possiamo mantenere distanze".

