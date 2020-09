Coronavirus, a Partinico positivo un medico dell'ufficio Asp dove si eseguono i tamponi

Allarme a Partinico dove un dirigente medico del centro igiene pubblica dell'Asp, dove vengono eseguiti i tamponi per il Coronavirus, è risultato positivo.

L'ufficio dell'azienda sanitaria è stato chiuso ed è stato avviato il protocollo per sanificare la struttura. Sono stati disposti i controlli per gli altri dipendenti che sono stati a contatto con il collega che è ora in isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione aziendale ha avviato l'inchiesta epidemiologica per verificare i contatti avuti dal dirigente.

