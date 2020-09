Corleone, 61 anni fa l'omicidio del carabiniere Clemente Bovi

Sono passati 61 anni, da quell'8 settembre 1959. Clemente Bovi, carabiniere effettivo alla Stazione di Caltabellotta, di ritorno da un permesso fruito presso la propria famiglia, veniva fermato – di notte ed in aperta campagna – da sei malfattori, già autori di molteplici rapine. Sebbene l'inferiorità numerica e la minaccia delle armi, estraeva la sua pistola d'ordinanza e si apprestava ad ingaggiare un cruento conflitto, nel quale uccideva uno dei criminali e, probabilmente, ne feriva un altro. Tutto fino al momento in cui un colpo di fucile non gli si conficcava in petto, facendolo crollare a terra dopo che era riuscito a mettere in fuga i banditi.

Clemente Bovi è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare con D.P.R. del 25 settembre 1960. Questa mattina, alle ore 10.00, in località Bicchinello di Corleone, luogo del tragico evento, è stata deposta una corona d’alloro presso il cippo commemorativo eretto nel dicembre 2009.

