Bomba al porto di Palermo, ora sono 63 le strade da evacuare: ecco quali

Sono 63 le strade che saranno evacuate per permettere il disinnesco della bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata all'interno del porto di Palermo.

A quelle già comunicate si aggiungono nell'elenco: cortile Lo Verde intero tratto; via Tommaso Campailla intero tratto, cortile Empledocle dal 5 al 15, via Domenico Scinà, intero tratto, vicolo della Stecca intero tratto, largo Edoardo Alfano intero tratto, vicolo dello Spezio dal 2 al 34, via Quintino Sella dal 2 al 16 e dal 1 al 11, vicolo Biagio Rossi intero tratto, via Ettore Pais intero tratto, cortile Bentley intero tratto, via Rosario Gerbasi intero tratto.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato un’ordinanza con la quale dispone per domenica prossima, 13 settembre, dalle 6 alle 9 e fino al termine delle operazioni, l'evacuazione totale "delle persone e di animali" in un raggio di 400 metri dalla bomba di aereo ancora inesplosa e risalente alla II guerra mondiale, rinvenuta nell’area del Porto.

Le strade interessate, fanno sapere dal Comune, sono via Francesco Crispi dal civico 90 al 290; Piazza della Pace dal 1 al 13; Via collegio di Maria al Borgo intero tratto; Via Archimede dal 2 al 80 e dal 1 al 65; Via della Cera intero tratto; Vicolo del Celso intero tratto; Via del Commercio intero tratto; Via delle Prigioni intero tratto; Via Conte Ruggero dal 2 al 74 e dal 1 al 9; Vicolo Morici intero tratto; Via Dalia dal 2 al 78/b e dal 1 al 85; Piazza Vittorio Strazzeri intero tratto; Via Ettore Ximenes dal 2 al 40 e dal 1 al 73; Piazza Ettore Ximenes intero tratto; Via Borgo Nuovo intero tratto; via Giuseppe La Masa intero tratto; Via Gabriele Bonomo intero tratto; Via Anime Sante intero tratto; Via Requisenz intero tratto; Via Empedocle dal 2 al 22 e dal 1 al 45; Cortile Anime Sante intero tratto; Via Auferi intero tratto; Vicolo Scalici intero tratto; Piazza Requisenz intero tratto; Vicolo Auferi intero tratto; Cortile Auferi intero tratto; Via Tommaso Campailla intero tratto; Via Domenico Scinà intero tratto; Largo Edoardo Alfano intero tratto; Via Quintino Sella dal 2 al 16 e dal 1 al 11.

Inoltre, i cittadini interessati dall’evacuazione, atteso che si è nella Fase 3 - Misure di contenimento dell’Emergenza CoViD-19, devono indossare la mascherina facciale di protezione e mantenere il distanziamento sociale, durante le operazioni di allontanamento dalla propria abitazione. Per qualsiasi informazione si può contattare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile al numero 091.7401015 dal lunedì al venerdì (ore 09 - 13 e ore 14 - 18). Inoltre, la popolazione è stata invitata a utilizzare, per aggiornamenti in tempo reale anche nella giornata di domenica 13, il canale gratuito della App Telegram t.me/ProtezioneCivilePalermo tramite il proprio smartphone.

E' vietata la circolazione e sosta del personale all’interno delle aree scoperte di pertinenza delle caserme, come da Ordinanza Prefettizia, che dovranno predisporre apposite pianificazioni per la garanzia del proprio personale; ogni esigenza di forza maggiore che abbia la necessità di disattendere la presente Ordinanza deve essere immediatamente comunicata al Centro Coordinamento Soccorsi costituito presso la Prefettura. Inoltre, viene predisposta in Piazza Don Sturzo l’area di attesa per gli spostamenti nelle strutture di accoglienza con apposito servizio bus-navetta dell’Amat, a partire dalle 6; vengono predisposte le strutture di accoglienza presso lo Stadio Comunale "Renzo Barbera", il Pala-Oreto e il Pala-Mangano. Quanto disposto con l’ordinanza verrà portato a conoscenza dei cittadini interessati mediante avvisi apposti negli edifici, manifesti, locandine, comunicati stampa e con apposita campagna informativa. E’ prevista altresì la diffusione di specifica informativa sul sito ufficiale del Comune di Palermo. I contravventori saranno passibili dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia. Il corpo di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

