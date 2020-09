Coronavirus, aumentano i casi a Palermo: contagi alla Rap, al call center Abramo e in un reparto di Villa Sofia

Crescono i contagi a Palermo. Nuovi casi di Coronavirus stanno alimentando la preoccupazione tra gli impiegati della Rap e del call center Abramo. Lì infatti prestano servizio un uomo e una donna, risultati positivi al tampone nelle ultime ore. Contagio anche a Villa Sofia, scoperto dopo ben tre tamponi negativi e una tac pulita, ma il quarto esame ha confermano la positività.

Alla Rap è stato contagiato un dipendente che lavora in un autoparco dell’azienda dei rifiuti. L'amministrazione, che aveva già programmato i test sierologici per tutti i dipendenti, ha scelto dunque di accelerare i tempi.

"La sanificazione dei mezzi e dei luoghi di lavoro si è sempre fatta e si continua a farla periodicamente - affermano dalla Rap -. Adesso l’azienda sta facendo eseguire i test sierologici a tutti i dipendenti. Al momento risulta solo un caso positivo ufficiale".

Sembra che l'operaio non si sentisse bene da qualche giorno e abbia deciso così di effettuare il test sierologico, avvisando immediatamente l'azienda del risultato. Tra gli operai si era sparsa la voce che i positivi fossero già cinque.

A Palermo è allarme anche nel call center Abramo, che questa mattina ha chiuso le porte della sede di viale Regione Siciliana per una sanificazione straordinaria dei locali a causa della positività di una donna al Coronavirus. Ansia tra gli operatori, anche perchè la lavoratrice fino a due giorni fa era regolarmente in servizio. Ieri l’esito del tampone e la conseguente chiusura degli uffici per l'intervento straordinario. La sede resterà chiusa fino a nuova comunicazione.

