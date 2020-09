Lercara Friddi, nuovo caso di Coronavirus

Un nuovo caso di positività al coronavirus a Lercara Friddi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Luciano Marino su Facebook.

"Vi informo che l’ASP 6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione, ci ha appena comunicato a mezzo Pec che tra i tamponi effettuati tra i nostri residenti ne è risultato uno positivo al Covid-19 - ha postato sul social -. Il soggetto in questione, già in isolamento, unitamente al suo nucleo familiare, perché di ritorno da un Paese UE per il quale è previsto l’obbligo di quarantena al rientro in Italia, è stato, oggi, raggiunto da provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio".

"Aggiungo altresì, che il soggetto positivo risulta asintomatico e che - ha sottolineato - il resto del suo nucleo familiare è risultato negativo al tampone. Lo stesso a breve verrà trasferito presso il Covid Hotel di Palermo per un isolamento in completa sicurezza. I familiari continueranno l’isolamento fino a nuovo tampone. Rassicurandovi che la situazione è sotto controllo e che non è necessario creare allarmismi, vi invito a tenere sempre alta l’attenzione".

