Caso sospetto di Coronavirus: chiusa la Corte dei conti a Palermo

Chiusa oggi la sede di via Cordova a Palermo della Corte dei Conti: sarebbe stato accertato un presunto caso di coronavirus. La notizia è stata data nel corso del notiziario delle 13,50 di Tgs.

La sede rimarrà chiusa anche domani e verranno effettuate tutte le operazioni di sanificazione dei locali.

Aumentano dunque i casi in provincia di Palermo. Stamattina il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, aveva comunicato che sono state riscontrate quattro persone positive al coronavirus a Cinisi, tutte appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. I soggetti si trovano in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi.

Un caso, invece, è stato accertato a Lercara Friddi. A darne comunicazione, anche in questo caso, il sindaco del Comune dove si è verificata la positività.

© Riproduzione riservata