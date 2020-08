Raid alla scuola Montalcini a Palermo, Orlando: "Bimbi vittime di atti criminali"

Nuovo raid vandalico in una scuola di Palermo. Questa volta nel mirino è finito il plesso Montalcini di Borgo Nuovo, che è stato danneggiato (compreso l'impianto di videosorveglianza) ma non è stato rubato nulla.

"Un nuovo gravissimo atto vandalico, apparentemente compiuto unicamente per distruggere beni e per impedire che la scuola possa iniziare regolarmente - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola Giovanna Marano -. Non si spiega altrimenti quanto avvenuto al plesso Montalcini di Borgo Nuovo, dove ai danni anche all'impianto di videosorveglianza, non è seguito alcun furto".

"Un fatto inquietante - proseguono - che richiama all'impegno certamente tutte le istituzioni, compresi l'USR e il Governo nazionale, ma che allo stesso tempo richiede una risposta forte della comunità del quartiere, perché le vittime di questi atti criminali sono i bambini e le bambine di Borgo Nuovo".

