Bomba al porto di Palermo, l'evacuazione riguarderà un perimetro di 500 metri

Proseguono i lavori propedeutici per disinnescare la bomba trovata nel porto di Palermo. Oggi, una nuova comunicazione da parte del Comune di Palermo ha reso noto che "sarà necessario procedere all'evacuazione e all'interruzione di alcuni servizi in una zona nel perimetro di circa 500 metri dallo svolgimento delle operazioni".

"Nei prossimi giorni - dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessore alla Protezione civile, Maria Prestigiacomo - sarà deciso in che data saranno svolte le operazioni di disinnesco e rimozione della bomba inesplosa rinvenuta al porto qualche giorno fa. Per la sicurezza di tutti, sarà necessario procedere all'evacuazione e all'interruzione di alcuni servizi in una zona nel perimetro di circa 500 metri dallo svolgimento delle operazioni".

"Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti e sotto il coordinamento della Prefettura - proseguono -, si farà quanto possibile per limitare i disagi alla popolazione, ma ovviamente la priorità alla sicurezza di persone e cose imporrà alcune scelte. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le informazioni che saranno diffuse tramite il canale ufficiale della Protezione civile comunale sugli smartphone iscrivendosi gratuitamente tramite la App Telegram www.t.me/ProtezioneCivilePalermo".

