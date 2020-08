Aggredisce titolare del ristorante che non lo paga: arrestato a Palermo

Per qualche giorno avrebbe lavorato come aiuto cuoco, poi sarebbe stato mandato via perché considerato non capace. Ma il giovane si sarebbe poi ripresentato all'osteria-bistrot gourmet 'Scja'vùru' di via Principe di Belmonte, a Palermo, pretendendo di essere pagato, lanciando un tavolino e aggredendo la cameriera e la titolare, spinta per terra su alcuni cocci di vetro.

La polizia di Stato ha così arrestato un 29enne con l'accusa di tentativo di estorsione. Al vaglio le immagini di alcune telecamere per ricostruire l'episodio. Sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le cure alle donne.

