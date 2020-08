Incidenti a Palermo, tamponamento in viale Regione: sette mezzi coinvolti, traffico in tilt

Tamponamento a catena in viale Regione Siciliana, a Palermo, all'altezza di via Perpignano. Sette i mezzi coinvolti, tra cui un furgone. Traffico rallentato e polizia municipale sul posto. Non ci sarebbero feriti. Indagini del personale della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.

Sono in corso le ricerche dell’auto che ha investito un pedone nel quartiere Sperone. «Chi ha visto parli - dicono i familiari - e così permetta alla polizia municipale di rintracciare l’automobilista che ha mandato in ospedale un uomo di 44 anni». L’incidente è avvenuto alle 14 di giovedì in via Giuseppe Di Vittorio.

Il ferito S.F., soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico in codice rosso, ma non è in pericolo di vita e le sue condizioni si sono stabilizzate nel corso delle ore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato travolto, con il pirata della strada che non si sarebbe minimamente fermato in soccorso. Un testimone avrebbe comune fornito alcune indicazioni utili al personale dell’infortunistica della polizia municipale, mentre altre persone presenti si sono dileguate. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata