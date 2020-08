Ruba un'autoradio a Palermo, arrestato un pregiudicato 29enne

La polizia ha arrestato un giovane pregiudicato palermitano di 29 anni, M.A., per furto aggravato su autovettura.

Gli agenti hanno notato in via Salesio Balsano, poco dopo la mezzanotte, i movimenti sospetti di un individuo all’interno di una fiat Punto parcheggiata. Il giovane, alla vista della volante, è fuggito ma i poliziotti, scesi dalla vettura di servizio, l’hanno raggiunto e bloccato.

Il giovane è stato così trovato in possesso di una tronchessa e di un cacciavite nascosti all’interno del borsello che portava a tracolla, mentre l'autoradio di cui si era disfatto poco prima di essere bloccato, è stato recuperato dagli agenti. Contattato dagli agenti, il proprietario della vettura ha riconosciuto l’autoradio al quale poi è stato restituito. Il 29enne, arrestato in flagranza del reato, in attesa di essere giudicato è agli arresti domiciliari.

