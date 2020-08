Un grave incidente hai coinvolto una ragazzina a Palermo. Un'auto ha investito una 13enne che era su una bicicletta e non si è fermato a prestare i soccorsi. Momenti di paura in via dell'Airone nel rione Falsomiele.

La ragazzina, che nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto, è stata soccorsa e portata all'Ospedale dei Bambini. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, la polizia e i vigili urbani.

