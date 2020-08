Il sistema nazionale di allarme relativo alle ondate di calore, comunica che per la città di Palermo è previsto un livello di allerta 1 (su una scala massima di 3) per le giornate del 21 e 22 agosto, con temperature massime percepite fino a 35 gradi.

Per quanto attiene il rischio incendi, la Protezione Civile regionale mantiene per Palermo, come per tutta la Sicilia, il livello arancione di "preallerta".

