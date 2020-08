Notte di incendi a Monreale, il sindaco: "Valuteremo azioni straordinarie"

I boschi tra Pioppo e San Martino delle Scale hanno bruciato per tutta la notte e solo in mattina, grazie all'intervento dei canadair, la situazione è tornata sotto controllo. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, forestali e protezione civile per evitare che i roghi provocassero danni alle abitazioni. Gli incendi hanno avuto più punti di innesco e il sindaco Alberto Arcidiacono già ieri ha parlato di un’azione dolosa.

«Fuoco in cinque punti differenti, non è un caso - ha scritto in un post su Facebook -. Il problema supera di molto le

normali procedure di prevenzione. Siamo dinanzi a fenomeni diversi. Già dalle prossime ore valuteremo dei protocolli straordinari».

