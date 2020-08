Giornalista aggredita durante lo sgombero della tendopoli a Barcarello: denunciati 10 bagnanti

Identificate e denunciate a Palermo dieci persone per l'aggressione alla giornalista che a Ferragosto ha tentato di filmare con il cellulare lo sgombero e i controlli nella tendopoli sulla spiaggia a Barcarello. Le indagini sono svolte dai carabinieri del Nucleo radiomobile e della Stazione di Partanna Mondello.

I bagnanti segnalati sono tutti palermitani di età compresa tra 17 e 58 anni, quasi tutti pregiudicati, ritenuti responsabili e vario titolo di lesioni personali aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. La cronista è stata aggredita assieme ad un'amica da un gruppo di una trentina di persone. Le due donne sono finite al pronto soccorso dell'ospedale Cervello e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato che l'aggressione degenerasse.

A Barcarello era in corso un controllo delle forze dell’ordine per rimuovere la tendopoli dopo l'ordinanza del sindaco. La cronista stava riprendendo i controlli con un cellulare, quando i bagnanti si sono fatti avanti prendendo a calci e pugni lei e l'altra donna. Partite subito le indagini dei carabinieri che con l'aiuto delle immagini di videosorveglianza sono arrivati alla individuazione dei presunti aggressori. Sono ancora in corso accertamenti per verificare l‘eventuale responsabilità di altre persone.

